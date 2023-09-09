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Празднование 876-летия Москвы и её величественная история

3:43
Общество

9 и 10 сентября Москва отмечает свой День рождения, и столица достигает возраста в 876 лет. В эти два дня город будет наполнен более чем 150 разнообразными мероприятиями, включая концерты, фестивали, тематические программы и многое другое.

Празднование 876-летия Москвы и её величественная история
Фото: Wikipedia

Дата празднования Дня города определяется в соответствии с законом "О праздниках города Москвы", принятым 22 сентября 2004 года (с последними изменениями от 29 сентября 2021 года), и празднуется в первую или вторую субботу сентября.

Ежегодное празднование Дня города в Москве началось с 1987 года. Ранее торжественные мероприятия проводились только в юбилейные годы, такие как 700-летие и 800-летие столицы.

700-летие Москвы

Первые попытки отметить основание города были предприняты в 1847 году, когда Москва отмечала свои 700 лет. Инициатива празднования принадлежала группе московских славянофилов, включая историков Константина Аксакова и Михаила Погодина. Историк Иван Забелин также доказал, что первое упоминание о Москве в русских летописях относится к 4 апреля 1147 года. Несмотря на попытки провести мероприятия весной 1847 года, император Николай I отменил планы и перенес празднование на 1 января 1847 года, когда был отслужен торжественный молебен в церквях, а улицы города были украшены иллюминацией.

800-летие столицы

Инициатива по празднованию 800-летия Москвы в 1947 году принадлежала председателю исполкома Московского городского совета народных депутатов (Моссовет) Георгию Попову и была поддержана Иосифом Сталиным. Создан правительственный комитет, в который вошли важные фигуры, включая Лаврентия Берию и Андрея Вышинского. Праздник был запланирован на 7 сентября, в день 135-летия Бородинского сражения, и акцент был сделан на достижениях социалистического строительства. Москва была подвергнута значительным работам по благоустройству, включая уборку мусора, ремонт дорог и фасадов зданий.

6 сентября 1947 года в Большом театре прошло торжественное заседание Моссовета, в котором приняли участие высшие партийные и государственные лидеры. Также был оглашен указ о награждении Москвы орденом Ленина, и был установлен памятник князю Юрию Долгорукому на Советской площади. Вечером того же дня состоялся салют из 20 артиллерийских залпов. Кроме того, в этот день были заложены восемь высотных зданий, включая главное здание Московского университета на Ленинских горах. На следующий день была учреждена медаль "В память 800-летия Москвы", которой награждались москвичи, внесшие вклад в развитие столицы.

В годы перестройки

В 1987 году, в честь 840-летия Москвы, празднование Дня Москвы было восстановлено по инициативе Бориса Ельцина. На Красной площади прошла торжественная демонстрация, а на улицах организовались карнавальные шествия и разнообразные мероприятия. Традиция празднования продолжалась в последующие годы.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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