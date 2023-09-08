Джигурда: "У Шепелева было время пересмотреть позицию по СВО. А он так и не пересмотрел"

2:20 Your browser does not support the audio element. Общество

Дмитрий Шепелев спустя полтора года возвращается на ТВ. Однако 24 февраля он высказался против СВО.

Фото: Telegram-канал Дмитрия Шепелева

На вопросы: "Почему такие "красивые, милые" лица, но с таким пятном на биографии и совести, опять лезут на экран и кто это допускает", в беседе с изданием Pravda.Ru ответил актёр, сценарист и режиссёр Никита Джигурда.

"Я тоже считаю, что это неправильно. Ребята, которые выступили против, вначале могли быть обмануты фейками из западных купленных СМИ. Но время, чтобы пересмотреть свою позицию, у них было. Как, кстати, произошло с великолепным актёром Женей Мироновым, который тоже выступил против, но потом съездил на Донбасс, посетил Аллею ангелов, поговорил с людьми и пересмотрел свою позицию. По поводу Шепелева — ничего подобного с его стороны не было", — отмечает артист.

Он подчеркнул, что прекрасно понимает огромное количество людей, которые возмущены этой позицией продюсеров, которые человеку, выступившему против СВО и таким образом против России, дают на телеканале программу.

"Это неправильно, особенно в то время, когда на Донбасс ездят не так много смелых артистов — вот их, на мой взгляд, нужно продвигать. Так что это, увы, какие-то внутренние разборки. А кто-то это проталкивает", — говорит Джигурда.

Это не единичный случай, и это такая проба — если люди протестовать не будут, то вернут еще других "хороших" актёров, которые тоже выступали против СВО, уверен он. Но вопрос не в формальном покаянии: этим всем, кто выступил против спецоперации, нужно давать шанс, если они не критикуют и поливают грязью Россию и россиян.

С теми актёрами, которые не замечены в злопыхательствах таких откровенных, нужно работать, политинформацию читать, в Донецк привозить, чтобы они своими глазами увидели и пообщались с людьми, у которых на протяжении девяти лет убивают близких.

"Очень хорошо, что вы поднимаете этот вопрос. Я считаю, что Шепелева нужно менять на того актёра, кто поддерживает Россию, СВО", — подытожил продюсер, отметив, что люди стали протестовать, и это прекрасно.

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