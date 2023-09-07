Армия России пойдёт в наступление перед президентскими выборами в РФ

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Несмотря на попытки прозондировать почву о мирных переговорах, которые активизируются к концу этого года, ВС РФ могут пойти в контрнаступление, чтобы перед президентскими выборами показать победы.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Об этом сообщил украинский политолог Владимир Фесенко.

"Главная проблема в том, что возможность выхода на какие-то мирные переговоры с Россией, — прямых переговоров не будет, я в этом убежден, но даже выход на переговоры через посредников, как показали переговоры Эрдогана с Владимиром Путиным, сейчас это сценарий маловероятен", — в эфире интернет-канала UkrLife отметил эксперт.

По его словам, к началу следующего года как-то прояснится ситуация на фронтах, что повлияет на последующую дипломатическую активность. Тем более, что у русских есть потенциал для наступления на Купянск и Лиман.

Минобороны РФ может продемонстрировать попытку наступления, чтобы показать, что армия Путина наступает. Это было бы неплохой пиар-акцией для него, подытожил Фесенко.