Несмотря на попытки прозондировать почву о мирных переговорах, которые активизируются к концу этого года, ВС РФ могут пойти в контрнаступление, чтобы перед президентскими выборами показать победы.
Об этом сообщил украинский политолог Владимир Фесенко.
"Главная проблема в том, что возможность выхода на какие-то мирные переговоры с Россией, — прямых переговоров не будет, я в этом убежден, но даже выход на переговоры через посредников, как показали переговоры Эрдогана с Владимиром Путиным, сейчас это сценарий маловероятен", — в эфире интернет-канала UkrLife отметил эксперт.
По его словам, к началу следующего года как-то прояснится ситуация на фронтах, что повлияет на последующую дипломатическую активность. Тем более, что у русских есть потенциал для наступления на Купянск и Лиман.
Минобороны РФ может продемонстрировать попытку наступления, чтобы показать, что армия Путина наступает. Это было бы неплохой пиар-акцией для него, подытожил Фесенко.
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