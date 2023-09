Your browser does not support the audio element.

Несмотря на попытки прозондировать почву о мирных переговорах, которые активизируются к концу этого года, ВС РФ могут пойти в контрнаступление, чтобы перед президентскими выборами показать победы.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.