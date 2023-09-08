Депутат ГД Земцов: шансы на принятие закона о 13-й пенсии есть

1:26 Your browser does not support the audio element. Общество

В Госдуме РФ был представлен законопроект, который предлагает выплачивать 13-ю пенсию в честь дня рождения. Вероятность его принятия достаточно высока, отметило депутат Государственной Думы Николай Земцов.

Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

Он не уточнил конкретные сроки, когда это может произойти, так как данный вопрос требует дополнительных обсуждений и согласований. На вопрос о других мерах поддержки для пенсионеров депутат отметил, что необходимо повысить уровень пенсий, особенно у тех групп граждан, у которых пенсии на данный момент являются "позорно маленькими" и не позволяют вести нормальную жизнь.

"Это область, которая требует постоянной работы. Пенсия должна как-то приближаться к прожиточному минимуму", — пояснил депутат в беседе с Телеканалом "360".

По мнению Земцова, финансирование нового законопроекта следует обсуждать в самом конце и оставить этот вопрос на последний план.

"В наших условиях "сам погибай, а стариков своих корми". Это та область, которая называется просто обязанность и долг детей перед родителями", — подчеркнул депутат.

Земцов подчеркнул, что в сфере пенсионного обеспечения предстоит выполнить большой объём работы. Он отметил, что приоритетом является обеспечение пенсионеров достойными условиями жизни.

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