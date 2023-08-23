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Экономист Добромыслов призвал скорректировать систему расчёта пенсий в РФ

1:33
Экономика

Система расчёта пенсии РФ требует корректировки согласно экономическим условиям, которые складываются в стране. Об этом сообщил в беседе с Телеканалом "360" руководитель департамента социального развития аппарата Федерации независимых профсоюзов РФ, кандидат экономических наук Константин Добромыслов.

Экономист Добромыслов призвал скорректировать систему расчёта пенсий в РФ
Фото: "File:Russian Rubles (20523435344).jpg" by Jorge Láscar from Melbourne, Australia is licensed under CC BY 2.0.

Как сообщает сервис "Работа.ру", граждане РФ желали бы получать пенсию в размере 69 тыс. рублей. Для этого необходимо откладывать деньги уже с 20 лет. Также следует учитывать инфляцию, отметили эксперты.

"Вообще-то это чисто математическая задачка, называемая опционный расчёт", — заявил Добромыслов.

Эксперт посоветовал копить на пенсию смолоду, когда человек приходит на работу и только вступает в трудовые отношения. При этом чем меньше сотрудник получает, тем коэффициент замещения у него выше.

"Что такое коэффициент замещения, это тоже надо понимать. Это на сколько процентов пенсия сможет заместить заработную плату", — объяснил экономист.

Для получения достойной пенсии следует работать официально и получать хорошую зарплату. Эксперт отметил, что в РФ достаточно низкий средний доход. Нужно, чтобы в России средняя зарплата была гораздо выше, чем установлена сейчас.

"Конечно, эту систему надо корректировать и менять в соответствии со складывающимися экономическими условиями", — заключил он.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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