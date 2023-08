Your browser does not support the audio element.

Система расчёта пенсии РФ требует корректировки согласно экономическим условиям, которые складываются в стране. Об этом сообщил в беседе с Телеканалом "360" руководитель департамента социального развития аппарата Федерации независимых профсоюзов РФ, кандидат экономических наук Константин Добромыслов.

Фото: "File:Russian Rubles (20523435344).jpg" by Jorge Láscar from Melbourne, Australia is licensed under CC BY 2.0.