Медведев назвал Илона Маска последним адекватным человеком в Северной Америке

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что если Илон Маск действительно ограничивал доступ Украины к спутниковому сервису Starlink из-за опасений начала ядерной войны, то он является последним здравомыслящим человеком в Северной Америке.
Эту информацию распространил телеканал CNN, ссылаясь на биографию Маска, написанную журналистом Уолтером Айзексоном.
"Если информация, представленная Айзексоном в своей книге, соответствует действительности, то, кажется, Маск остается последним разумным человеком в Северной Америке. Или, как минимум, в гендерно-нейтральной Америке он последний, у кого есть "шары", — написал Медведев в своем сообщении в социальной сети X (ранее Twitter).
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