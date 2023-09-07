Медведев назвал Илона Маска последним адекватным человеком в Северной Америке

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что если Илон Маск действительно ограничивал доступ Украины к спутниковому сервису Starlink из-за опасений начала ядерной войны, то он является последним здравомыслящим человеком в Северной Америке.

Фото: Wikipedia

Эту информацию распространил телеканал CNN, ссылаясь на биографию Маска, написанную журналистом Уолтером Айзексоном.

"Если информация, представленная Айзексоном в своей книге, соответствует действительности, то, кажется, Маск остается последним разумным человеком в Северной Америке. Или, как минимум, в гендерно-нейтральной Америке он последний, у кого есть "шары", — написал Медведев в своем сообщении в социальной сети X (ранее Twitter).

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