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АО "Трансмашхолдинг" завершил разработку дизайна нового поезда метро "Москва-2024"

Общество

Компания ТМХ завершила разработку дизайна будущих поездов московского метро, которые начнут поставляться в Московский метрополитен с наступающего года. Этот новый визуальный проект поезда продолжает развивать узнаваемый стиль, который мы видели в поездах "Москва 2020" и "Иволга 3.0" от ТМХ. Он станет частью общего дизайн-кода для транспорта Москвы.

АО "Трансмашхолдинг" завершил разработку дизайна нового поезда метро "Москва-2024"
Фото: openverse.org

Для создания экстерьера будущего поезда метро ТМХ сотрудничала с Национальным центром промышленного дизайна и инноваций 2050. LAB, а также с участием департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Этот дизайн соответствует концепции "ДНК бренда" ТМХ, сообщает "Промышленный Вестник". В новом дизайне сохранена "силуэтная арка", которая была впервые введена в дизайн московского метро из электропоезда "Иволга". Этот узнаваемый элемент подчеркивает силуэт поезда в туннеле и напоминает архитектурную арку, символ безопасности и движения.

Одним из новых дизайнерских решений является объединение линий с маршрутным экраном, что отражает современную графическую концепцию Московского метрополитена. Линия пересекается символом и названием станции.

"Создание узнаваемого дизайна для городского транспорта — это сложная задача, требующая внимательной работы большой команды, учитывая культурные особенности и эмоции пассажиров и гостей города. Дизайн должен быть символом транспорта, неповторимым и запоминающимся", — сказал шеф-дизайнер ТМХ Евгений Маслов.

В ходе разработки проекта дизайнеры и инженеры также добились визуального увеличения наклона фронтальной маски, придающего поезду динамичный вид. Легкий наклон стоек, выделенный фирменным цветом Московского метрополитена, переходит в верхние скаты крыши, что придает поезду метро общую динамичность.

 

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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