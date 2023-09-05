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Более половины опрошенных жителей ФРГ не видят смысла работать из-за высокого пособия

1:26
Общество

Более половины жителей Германии считают, что работа теряет свой смысл из-за увеличения размера пособия по безработице. Эти выводы следуют из опроса, проведенного социологическим институтом Insa по заказу газеты Bild.

Более половины опрошенных жителей ФРГ не видят смысла работать из-за высокого пособия
Фото: openverse

С начала 2024 года размер гражданского пособия на безработных в стране увеличился на 12%, достигнув €563 в месяц. Ответив на вопрос о целесообразности работы в Германии при таких условиях, 52% респондентов выразили негативное мнение, в то время как 40% поддержали идею трудоустройства. Еще 8% воздержались от ответа.

Сейчас уже существуют случаи увольнения немецких граждан с работы, так как для них более выгодным стало получать пособие и, при необходимости, подрабатывать на стороне, чем работать на постоянной должности.

На минимальной почасовой зарплате в размере €12, многие германцы могут зарабатывать около €2 тысяч в месяц. После уплаты налогов, страховых взносов, коммунальных и арендных платежей остается около €860 чистой прибыли, что сопоставимо с размером гражданского пособия, освобожденного от налоговых обязательств перед государством.

Опрос был проведен 4 сентября и включил в себя 1 005 участников.

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Беженцы в Германии по § 24: выплаты, работа, жилье, и обязанности
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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