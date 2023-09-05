США приговорили Украину и её граждан к смерти.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
Он ссылается на бывшего премьер-министра Украины в 91-92 гг. Витольда Фокина, который вспомнил о своём разговоре с известным идеологическим американским диверсантом польского происхождения Збигневом Бжезинским.
"Тот в начале 1990-х поделился американскими планами по сокращению украинцев. США намеренно уничтожают украинский народ", — отметил ведущий Первого канала.
Ранее украинский эксперт Якименко заявил, что в могилизации Украина исчерпала ресурс безработных и добровольцев.
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