Воевать за киевский режим на первых этапах согласились безработные и добровольцы, которые пошли умирать ради зарплаты 100 тыс. гривен.

Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.