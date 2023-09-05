Воевать за киевский режим на первых этапах согласились безработные и добровольцы, которые пошли умирать ради зарплаты 100 тыс. гривен.
Сегодня этот ресурс закончился, и Киев решился на поголовную мобилизацию, поскольку добровольцев больше нет.
Об этом сообщил публицист и медэксперт Анатолий Якименко.
"Давайте будем честными — это люди, которые не нашли места в своей жизни и, в принципе, они соглашались на условия контракта. Это был мобилизационный ресурс на первое полугодие войны", — в интервью пропагандисту Александру Шелесту сказал аналитик.
Истощаются добровольцы и люди, не имеющих средств для существования, а те 100 тыс. гривен для них были невероятными деньгами, которые они и не держали в руках, подытожил Якименко, подчеркнув, что воевать за киевскую власть больше никто добровольно не желает.
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