Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы получил право проводить технические испытания и исследования медицинских систем искусственного интеллекта для их регистрации в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, разработчики из разных стран могут получить разрешение на использование своих инновационных решений в России, Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии. Внедрение таких технологий в повседневную практику сделает медицинскую помощь более качественной и доступной для многих людей, не только в Москве и России, но и в других странах.
Для того чтобы медицинское изделие могло быть практически использовано, оно должно пройти технические и клинические испытания, чтобы получить государственную регистрацию. К этой категории относятся и системы искусственного интеллекта, которые в настоящее время активно внедряются в медицинскую сферу.
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