В Москве начнут испытывать ИИ в медицине в рамках ЕАЭС

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы получил право проводить технические испытания и исследования медицинских систем искусственного интеллекта для их регистрации в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Openverse

По ее словам, разработчики из разных стран могут получить разрешение на использование своих инновационных решений в России, Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии. Внедрение таких технологий в повседневную практику сделает медицинскую помощь более качественной и доступной для многих людей, не только в Москве и России, но и в других странах.

Для того чтобы медицинское изделие могло быть практически использовано, оно должно пройти технические и клинические испытания, чтобы получить государственную регистрацию. К этой категории относятся и системы искусственного интеллекта, которые в настоящее время активно внедряются в медицинскую сферу.

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