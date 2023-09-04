Охлобыстин рассказал о причинах начала СВО

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Иван Охлобыстин подробно объяснил, почему россиянам нужна спецоперация на Украине.

Фото: https://search.creativecommons.org/

Звезда сериала "Интерны" отметил, что гражданам РФ пришлось отвлечься от еды, питья и размножения для обретения новой государственности.

"Последние полтора года многие вещи поменялись местами. Что было хорошо, стало плохо и наоборот", — написал актёр в своём Telegram-канале.

Охлобыстин привёл в пример СВО. Он признал, что в военном конфликте гибнут люди, однако другого способа "разбудить нацию", по его словам, не было.

"Натовскими базами окружили, коронавирусом заразили, с гендером напутали. И продолжают, окаянные, плести масонские заговоры. Чего только не придумали, ироды. Ещё чуть чуть и русских будут жрать", — выразил свои опасения артист.

Актёр уверен в позитивном исходе ситации. Он отметил, что мы горели бы в аду, если бы Господь был бы справедлив.

Ранее Иван Охлобыстин заявил, что актёру Алексею Панину* жить осталось недолго.

* - внесён Минюстом в список иноагентов.

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