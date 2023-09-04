Эксперты рассказали, как выпускнику вуза устроиться на работу

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Высшее учебное заведение осталось позади, профессиональные навыки усвоены, и в руках диплом. С виду кажется, что перед молодыми амбициозными специалистами открыты двери в любую компанию. Однако не всегда удается быстро найти свое место. Например, сразу после учебы вчерашних студентов часто никто не берет из-за отсутствия опыта, или сами молодые специалисты разочаровываются в выбранной специальности, на которую потратили много усилий во время обучения.

Фото: Openverse

Издание "Вести Подмосковья" пообщалась с экспертами, чтобы узнать, как и когда лучше готовиться к своей первой работе.

Директор института внешнеэкономической безопасности и таможенного дела РУДН, доктор экономических наук, доцент Татьяна Сауренко отметила, что первоначальная подготовка обычно начинается с стажировок, предоставляемых учебными заведениями. Например, университеты заключают партнерские соглашения с различными компаниями и в нужный момент узнают о наличии вакансий для стажеров.

Неопытные выпускники, которые приходят в вуз с неясным представлением о будущей профессии и идут только за дипломом, редко считаются привлекательными кандидатами для разных компаний. Если учеба занимает много времени и сил, то доцент Сауренко советует сначала сосредоточиться на ней, так как диплом все равно имеет значение. Но если есть свободное время и нет проблем с учебой, то лучше попробовать найти работу по специальности.

Своим мнением поделилась и основатель коммуникационного бюро "Buro of Communications" Вера Макеева.

"В первую очередь, вчерашнему выпускнику стоит подготовить самопрезентацию: рассказать об умениях и достижениях, целях и планах, составить резюме. То есть продемонстрировать заинтересованность и организованность. Многих порой удивляет необходимость выполнить тестовое задание. Мол, вдруг их трудом воспользуются? Но только так можно понять, насколько корректно человек будет выполнять рабочие задачи, все ли у него в порядке с грамотностью и дедлайнами", — подчеркнула специалист.

Руководитель молодежного направления hh. ru Ирина Святицкая подчеркнула, что начинающим специалистам важно уметь работать в коллективе, быть готовыми слушать и воспринимать информацию, не стесняться задавать вопросы и в то же время быть самостоятельными.

Ирина Святицкая также сообщила, что в первом полугодии 2023 года в России для молодых специалистов было доступно более 173 тысяч вакансий ежедневно, и почти 2 миллиона резюме начинающих соискателей представлено для работодателей. Доля вакансий для молодежи составляла в среднем 9% от общего числа. Конкуренция среди молодых специалистов при поиске работы составила 6 человек на одну вакансию.

Согласно статистике, представленной Ириной Святицкой, в первой половине 2023 года начинающие специалисты без опыта могли рассчитывать на среднюю зарплату в размере 43 тысяч рублей. Это на 13 тысяч ниже среднего уровня по стране и на 35 тысяч ниже уровня в сфере информационных технологий, которая остается наиболее привлекательной для молодежи.

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Как найти работу выпускнику ВУЗа. 13 советов от HR директора