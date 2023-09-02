Главу Института США и Канады РАН Гарбузова уволили после слов о "постимперском синдроме" России

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Директора Института США и Канады РАН Валерия Гарбузова уволили. До этого он написал, что в мире сейчас есть только две сверхдержавы — США и Китай,

Фото: https://search.creativecommons.org/

Гарбузова отстранили от должности после публикации его статьи в "Независимой газете". В своей публикации эксперт заявил, что Россия не входит в число сверхдержав, а только переживает "постимперский синдром", который приобрёл "угрожающий характер".

В статье Гарбузов размышляет о "ползучей реставрации сталинизма" и "псевдопатриотическом безумстве".

Гарбузов в беседе с ТАСС подтвердил отстранение его от должности с формулировкой "по инициативе учредителя".

Ранее Валерий Гарбузов высказался о Минских соглашениях.

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