Эксперт: Украина даже не собирается выполнять минские соглашения

Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов полагает, что Украина не собирается выполнять минские соглашения. Так эксперт прокомментировал переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел страны Дмитрием Кулебой, сообщает РИА Новости.

Эксперт напомнил, что Штаты уже дали обязательство России не размещать ракеты на Украине. Однако Гарбузов полагает, что Киев в любом случае не хочет выполнять минские соглашения, а Россия пытается убедить Германию, Францию и США повлиять на эту украинскую позицию.

"В этом вопросе, я думаю, все зашли в тупик", — подытожил специалист из РАН.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл на Украину. Позже он проинформировал президента Украины о контактах с Россией на прошлой неделе и заверил Зеленского, что ничего касательно Украины не будет происходить без Украины.

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