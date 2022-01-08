Пушков о словах Блинкена по поводу нерасширения НАТО: "Плохо знает историю"

Энтони Блинкен плохо разбирается в истории, заявил член Совфеда Алексей Пушков, комментируя высказывание госсекретаря США о нерасширении НАТО на восток.

В своём Telegram-канале российский политик напомнил: перед объединением Германии бывший государственный секретарь США Джеймс Бейкер говорил первому президенту СССР Михаилу Горбачёву и главе МИД Эдуарду Шеварднадзе, что в случае воссоединения ФРГ Штаты готовы дать обязательство о нерасширении Североатлантического альянса на восток.

По мнению Пушкова, Горбачёв ошибся, не заставив США и Германию зафиксировать обещание на бумаге. Сейчас Россия требует юридически оформить гарантии безопасности, ведь слова бывших западных лидеров "мало чего стоят", считает сенатор.

"Новые лидеры предпочитают о них не вспоминать. Что в очередной раз доказывает заявление Блинкена", — сказал Пушков.

Он убеждён: действующий госсекретарь США "плохо знает историю".

Ранее Блинкен заявлял, что НАТО никогда не давал Кремлю общений не расширяться на восток.

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