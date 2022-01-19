Блинкен рассказал Зеленскому о переговорах США и России

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл на Украину и встретился с лидером страны Владимиром Зеленским. Первыми подробностями визита он поделился в своём Twitter.

Он сообщил, что проинформировал президента Украины о контактах с Россией на прошлой неделе и заверил Зеленского, что ничего касательно Украины не будет без Украины.

"Я приветствую приверженность Украины мирному разрешению ситуации и призываю Россию следовать дипломатии как единственному пути для продвижения вперед", — написал Блинкен.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к России сразу после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. Известно, что в ходе совещания он выразил президенту Украины поддержку перед лицом угрозы, которая исходит от России.

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