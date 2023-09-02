Британские ученые утверждают, что раскрыли тайну Бермудского треугольника

1:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Тайна Бермудского треугольника, сотни лет будоражащая умы любителей загадок, может объясняться наличием большого количества водорослей и опасными течениями, сообщает научный портал IFLScience.

Фото: openverse

Бермудский треугольник — водная территория, ограниченная побережьем американского штата Флорида, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико, — давно славится тем, что здесь бесследно пропадают корабли или их экипажи, а также терпят бедствие воздушные суда.

Ученые полагают, что виновником всех бед являются бурые морские водоросли из рода саргассум, которые дали название расположенному в этой же части Атлантики Саргассова моря — района с большим количеством растительности. Здесь же находится регион антициклонических течений, создающих опасность для кораблей.

Известно, что в 1492 году в Саргассовом море на несколько дней застрял корабль "Санта-Мария" под управлением Христофора Колумба. Впрочем, команде мореплавателя повезло, и после длительного дрейфа корабль освободился из плена водорослей.

Другим же судам могло повезти гораздо меньше, что и породило легенды о таинственных исчезновениях в Бермудском треугольнике.

Впрочем, гипотеза ученых никак не объясняет авиакатастрофы, случавшиеся в этом районе. С другой стороны, согласно статистике, частота исчезновений кораблей и самолетов в этой части Атлантического океана ничуть не больше, чем в других местах.

Ранее сообщалось, что моряки нашли в Бермудском треугольнике яхту без людей на борту и попытались отбуксировать ее к суше.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Ученые Наконец-то Раскрыли Правду о Бермудском Треугольнике