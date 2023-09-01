Из-за угрозы возникновения пожаров в Адыгее ограничили посещение лесов

1:10 Your browser does not support the audio element. Общество

Из-за повышенной опасности возникновения лесных пожаров в республике Адыгея власти ввели ограничительные меры, которые вступили в силу в пятницу. На период до 21 сентября гражданам запрещено находиться в лесах, использовать транспортные средства для въезда в них и проводить определенные виды работ. Об этом сообщили в управлении лесами региона.

Фото: Openverse

Согласно приказу, опубликованному на официальном сайте правительства Адыгеи, ограничения касаются использования лесов, находящихся на территории лесного фонда региона. Основная цель — обеспечить безопасность от лесных пожаров. Данные ограничения действуют с 1 сентября по 21 сентября 2023 года и распространяются на все категории граждан.

Важно отметить, что данное распоряжение не распространяется на лиц, занятых профессиональной деятельностью в лесу. Однако населению в целом запрещено разжигать костры и сжигать мусор в лесных зонах из-за опасной жаркой и сухой погоды, которая может способствовать быстрому распространению огня.

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В Адыгее в этом году лесные пожары не регистрировались