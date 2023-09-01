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"Пробки" и непогода стали причиной постоянного роста цен на такси в Ростове-на-Дону

4:15
Общество

Жители Ростова-на-Дону регулярно сталкиваются с повышением цен на такси во время неблагоприятных погодных условий.

"Пробки" и непогода стали причиной постоянного роста цен на такси в Ростове-на-Дону
Фото: openverse.org

В период дождей в Ростове часто происходит затопление дорог и образование пробок. Автомобильные потоки стоят на улицах города, и стоимость услуг такси резко возрастает. Это явление наблюдалось ранее и продолжает иметь место и в настоящее время.

Например, 10 августа в течение нескольких часов шел дождь, который затопил некоторые улицы и даже подземные переходы. В результате образовались пробки на дорогах. В этот период стоимость такси в городе выросла примерно в три раза. За поездку внутри одного района приходилось платить не менее 400 рублей, а для доставки из Западного или Северного районов в центр города — не менее 500 рублей. Поездка из Батайска в Ростов обходилась до тысячи рублей, в зависимости от тарифа, сообщает rostovgazeta.ru.

Месяцем ранее, в Ростове также возникли высокие цены на такси из-за ливня. Например, чтобы доехать от Александровки до перекрестка Большой Садовой и Университетского на автомобиле класса "Эконом", пассажирам пришлось заплатить не менее 582 рубля. Для поездки от улицы Вавилова до перекрестка Садовой/Университетского, преодолевая 8,1 километра, стоимость составила 696 рублей.

"Заказов на поездки становится значительно больше. В отличие от других товаров и услуг, такси работает иначе: если у чего-то есть избыток, его можно просто продать. Когда спрос существует, он не исчезает, и люди готовы заплатить больше практически в любом случае, особенно если плохая погода", — рассказывает таксист.

Водитель такси из Ростова Акоп Еремян утверждает, что основной причиной увеличения стоимости такси в плохую погоду является рост спроса. Он говорит, что повышенные тарифы в этот период компенсируют дополнительные трудозатраты водителя. Во время неблагоприятных погодных условий приходится приложить больше усилий, чтобы обеспечить комфорт и безопасность пассажиров, а также риск аварий на дорогах увеличивается. Спрос на такси во время дождя обычно увеличивается в 1,5-2 раза, и движение на дорогах замедляется, что приводит к увеличению расхода бензина.

"Теперь весь двор в машинах такси, сюда не проехать. Местные жители вынуждены оставлять свои автомобили, где придётся — на газонах, на тротуарах", — отмечал местный житель.

Некоторые ростовчане также высказывают недовольство не только высокими ценами на такси, но и поведением водителей. Жители одного из домов на проспекте Михаила Нагибина жалуются на таксопарк, который появился в их дворе. Они утверждают, что неоднократно обращались с жалобами в соответствующие органы, но проблема осталась нерешенной. По их словам, при прибытии правоохранительных органов такси временно уезжают, а затем возвращаются, в итоге ситуация остается без изменений.

Магомед Дарсигов, депутат городской Думы Ростова, высказал мнение о необходимости введения ограничений на количество автомобилей такси в городе. Он считает, что это связано с тем, что множество водителей предпочитают работать на такси, что оставляет общественный транспорт без достаточного количества кадров. В настоящее время в городе зарегистрировано около 12 тысяч автомобилей такси.

По мнению депутата, введение квот на различные виды транспорта, особенно на такси, является необходимым шагом. По его предложению, оптимальным количеством такси для города было бы около 1,2 тысячи автомобилей. Этот шаг поможет достичь баланса между числом работников в сфере такси и общественным транспортом, обеспечивая стабильное функционирование обоих секторов.

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ОБМАН В ЯНДЕКС.ТАКСИ С ПОВЫШАЮЩИМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ/ КАК РАСЧИТЫВАЕТСЯ ЦЕНА?/ ТАКСУЕМ В РОСТОВЕ
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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