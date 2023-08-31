В Ставрополье кончается топливо, услуги такси будет дорожать

1:18 Your browser does not support the audio element. Общество

В Ставропольском крае возникла острая нехватка дизельного топлива, необходимого для заправки сельскохозяйственной техники, что вызвало обеспокоенность местных властей. Министерство сельского хозяйства России официально сообщило об этой проблеме, и в результате дефицита топлива цены постоянно росли.

Фото: openverse

По данным министерства, цены на топливо выросли на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, причём особенно заметные скачки цен произошли в Ставропольском крае. Одновременно складывается ситуация, которая может привести к потенциальному росту цен на услуги такси как в Ставрополе, так и в прилегающих районах. Это связано с рядом новых правил, которые вступят в силу 1 сентября.

Согласно этим новым правилам, только водителям, имеющим официальное разрешение, будет разрешено заниматься частными пассажирскими перевозками. Эти водители не должны иметь каких-либо непогашенных судимостей и должны будут пройти экзамены, проверяющие их знание географии города.

Эксперты ожидают, что если эти новые правила не приведут к нехватке доступных водителей, они неизбежно повлияют на среднюю стоимость поездки на такси в регионе, как сообщает newstracker.ru.

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Жители Ставрополя жалуются на тарифы поездок на такси