Первый детеныш большой панды родился в московском зоопарке

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

Московский мэр Сергей Собянин поделился в Telegram о радостном событии — в Московском зоопарке родился детеныш большой панды.

Фото: openverse

Это событие является уникальным для России. Мэр подчеркнул, что рождение первого панденка стало возможным благодаря слаженной работе московских специалистов и их китайских коллег.

Родители новорожденного — Жуи и Диндин, две большие панды, проживающие в Московском зоопарке с 2019 года. Прежде чем они прибыли в Москву, сотрудники зоопарка прошли стажировку в пандемиуме в Китае, чтобы научиться правильно ухаживать за этими редкими животными.

Весной пару представили друг другу в надежде на появление потомства. Московские специалисты также получили поддержку от эксперта по разведению больших панд, прибывшего из Китая.

В ранее объявленных новостях также упоминалось о удивительной новинке в американском зоопарке Brights Zoo, где родился уникальный жираф без пятен.

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В Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды