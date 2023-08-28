На территории "Ахмат Арены" пробурили артезианскую скважину

На территории стадиона "Ахмат Арена" была осуществлена бурение артезианской скважины и установка водонапорной башни, сообщает ChechnyaTODAY. Проведенный комплекс мероприятий направлен на обеспечение необходимого водяного давления в системах водоснабжения для бесперебойного функционирования оборудования и создания резервного водного источника, подчеркнули в администрации спортивного комплекса.
Результаты проведенной экспертизы подтвердили, что качество воды соответствует всем необходимым стандартам. Особо следует подчеркнуть, что вода, поступающая в систему, не будет подвергаться хлорированию. Это решение предполагает положительное воздействие на состояние футбольных полей стадиона, так как регулярный полив требует специфической воды, дополнили в спортивном комплексе.
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