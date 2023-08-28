На территории "Ахмат Арены" пробурили артезианскую скважину

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

На территории стадиона "Ахмат Арена" была осуществлена бурение артезианской скважины и установка водонапорной башни, сообщает ChechnyaTODAY. Проведенный комплекс мероприятий направлен на обеспечение необходимого водяного давления в системах водоснабжения для бесперебойного функционирования оборудования и создания резервного водного источника, подчеркнули в администрации спортивного комплекса.

Фото: openverse.org

Результаты проведенной экспертизы подтвердили, что качество воды соответствует всем необходимым стандартам. Особо следует подчеркнуть, что вода, поступающая в систему, не будет подвергаться хлорированию. Это решение предполагает положительное воздействие на состояние футбольных полей стадиона, так как регулярный полив требует специфической воды, дополнили в спортивном комплексе.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Самый ГРОЗНЫЙ стадион | АХМАТ Арена