Сбежавший от мобилизации в Казахстан подмосковный айтишник 25 лет от роду выдавал себя за экс-заключенного и зарабатывал из Астаны на провинциальных подростках и боящихся "посадки" блогерах.
Как сообщили Times Ru, релокант решил зарабатывать не только написанием года, а создал несколько пабликов и чатов — для провинциалов с криминальной романтикой, для продвинутой аудитории — с рассказами их ровесников из СИЗО и колоний.
Там же он рекламировал "консультации с бывалым" — те, кто оплатил его курсы "Как выжить в тюрьме", получали их от якобы бывшего зэка-рецидивиста.
Во время курсов (в виде телеграм-чата с мошенником), псевдоавторитет рассказывал, "как пройти тюремную прописку и ответить на тюремные загадки", "как не стать отверженным (петухом)", "как правильно в первый раз заходить в хату", "как чифирить (употреблять чифир)" и т. д.
Причём мужчина блистал малознакомыми интернет-обывателю загадками не про "есть два стула", а более сложными — "что надо отвечать, если скажут "зашей бутылку", про кости, забивание гола, игру на батарее, "пустыню и друга", смертельный поезд и "глаз сатаны" и т. д.
Узнали о горе-"рецидивисте" в соцсетях курьёзным образом. В Казахстане пришла пора сдавать документы на продление пребывания и ВНЖ, для чего нужно было сообщить о своём доходе.
Сбежавший от мобилизации трус обратился в один из чатов "HELP: Релокация" — можно ли указывать доход от фриланса и рассказал о сути своего "бизнеса".
Также в чате узнали (и не преминули сообщить прессе), что:
Напомним, что, по сообщениям прессы, криминальную тематику в онлайн-бизнесе (если можно его так назвать) использует уже не первый человек.
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