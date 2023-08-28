TimesRu: релокант-айтишник заработал полмиллиона на тюремных загадках

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Сбежавший от мобилизации в Казахстан подмосковный айтишник 25 лет от роду выдавал себя за экс-заключенного и зарабатывал из Астаны на провинциальных подростках и боящихся "посадки" блогерах.

Фото: ru.oxu.az

Как сообщили Times Ru, релокант решил зарабатывать не только написанием года, а создал несколько пабликов и чатов — для провинциалов с криминальной романтикой, для продвинутой аудитории — с рассказами их ровесников из СИЗО и колоний.

Там же он рекламировал "консультации с бывалым" — те, кто оплатил его курсы "Как выжить в тюрьме", получали их от якобы бывшего зэка-рецидивиста.

Во время курсов (в виде телеграм-чата с мошенником), псевдоавторитет рассказывал, "как пройти тюремную прописку и ответить на тюремные загадки", "как не стать отверженным (петухом)", "как правильно в первый раз заходить в хату", "как чифирить (употреблять чифир)" и т. д.

Причём мужчина блистал малознакомыми интернет-обывателю загадками не про "есть два стула", а более сложными — "что надо отвечать, если скажут "зашей бутылку", про кости, забивание гола, игру на батарее, "пустыню и друга", смертельный поезд и "глаз сатаны" и т. д.

Узнали о горе-"рецидивисте" в соцсетях курьёзным образом. В Казахстане пришла пора сдавать документы на продление пребывания и ВНЖ, для чего нужно было сообщить о своём доходе.

Сбежавший от мобилизации трус обратился в один из чатов "HELP: Релокация" — можно ли указывать доход от фриланса и рассказал о сути своего "бизнеса".

Также в чате узнали (и не преминули сообщить прессе), что:

всевозможные тюремные загадки и правила он взял… из книг "как выжить на зоне", тюремных форумов и тех же "пацанских пабликов";

к мужчине активно обращались десятки и сотни подростков из провинции, взрослых мужчин из регионов и даже несколько блогеров, боящихся посадки за неуплату налогов;

такие спектакли уже принесли жулику-беглецу "около полумиллиона рублей", но он перестал ими заниматься после разоблачения.

Напомним, что, по сообщениям прессы, криминальную тематику в онлайн-бизнесе (если можно его так назвать) использует уже не первый человек.

Так, в Армении "героем" стал 31-летний программист, создавший во вселенной Minecraft… кота, который (за деньги) играл с желающими в нарды под тюремные байки. Также на всю Россию прогремела история автослесаря, который выдавал себя за лидера криминального мира и "короновал" по Skype подростков из неблагополучных городов.