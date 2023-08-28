В Москве семилетние дошкольники получили льготы на оплату проезда

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Льготный проезд в московском транспорте стал доступен для детей в возрасте семи лет. Они получили возможность воспользоваться льготными абонементами на 30 или 90 дней, предоставляемыми на карте москвича для обучающихся. По информации, размещенной в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, ранее дети дошкольного возраста, достигшие семи лет, должны были оплачивать полную стоимость проезда, их родители покупали билеты для них по стандартной тарифной ставке.

Фото: Openverse

Согласно сообщению, заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов подчеркнул, что теперь родители могут пополнять карту москвича для обучающихся абонементами и сэкономить более 2 тысяч рублей ежемесячно. Кроме того, дети этой возрастной группы имеют право на льготные билеты для пригородного железнодорожного транспорта, скидка на которые составляет 50%. Это право действует с 1 сентября по 15 июня и распространяется на всех школьников и студентов столицы.

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