Льготный проезд в московском транспорте стал доступен для детей в возрасте семи лет. Они получили возможность воспользоваться льготными абонементами на 30 или 90 дней, предоставляемыми на карте москвича для обучающихся. По информации, размещенной в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, ранее дети дошкольного возраста, достигшие семи лет, должны были оплачивать полную стоимость проезда, их родители покупали билеты для них по стандартной тарифной ставке.
Согласно сообщению, заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов подчеркнул, что теперь родители могут пополнять карту москвича для обучающихся абонементами и сэкономить более 2 тысяч рублей ежемесячно. Кроме того, дети этой возрастной группы имеют право на льготные билеты для пригородного железнодорожного транспорта, скидка на которые составляет 50%. Это право действует с 1 сентября по 15 июня и распространяется на всех школьников и студентов столицы.
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