В Госдуме рассмотрят законопроект об упрощении школьной формы

Вопрос упрощения школьной формы обсуждается в Государственной думе. Руководитель Комитета Государственной думы по вопросам труда, социальной политики и делам ветеранов Ярослав Нилов, представляющий фракцию ЛДПР, направил письмо министру образования Российской Федерации Сергею Кравцову. В этом письме высказывается предложение пересмотреть подходы к формированию школьной формы, пишет "Российская газета".

Фото: openverse

В последние годы продолжается работа над разработкой ГОСТа на школьную форму, однако на данный момент каждое образовательное учреждение устанавливает собственные правила для одежды учащихся. В основном это варианты школьной формы, напоминающие взрослые деловые костюмы: для мальчиков — пиджак и темные брюки, жилет, рубашка, а также иногда галстук или шейный платок. Девочкам предлагается носить брюки, юбки, рубашки, сарафаны, а также иногда используются элементы советской школьной формы, такие как фартуки.

Однако Ярослав Нилов утверждает, что такой формат одежды не всегда подходит для детей и подростков, особенно в младших классах, так как они очень подвижны, а материалы для пошива формы не всегда соответствуют базовым санитарным требованиям. Депутат подчеркивает важность того, чтобы школьная форма была удобной, гипоаллергенной и доступной по цене, так как она быстро изнашивается. Он также высказывает мнение, что оптимальным решением спорной ситуации могло бы быть уменьшение требований к школьной форме, например, отказ от строгого унифицированного набора элементов формы при сохранении стандартов цвета и стиля (светлый верх и темные низы).

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ШКОЛЬНАЯ ФОРМА | ЗА или ПРОТИВ?