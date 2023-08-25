Марков рассказал о схемах поджогов военкоматов в России

1:13 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Сергей Марков опубликовал анализ ФСБ о поджогах военкоматов в стране.

Фото: "File:Закрытый областной военкомат в Екатеринбурге 6 апреля 2020 года.jpg" by IvanA is licensed under CC BY-SA 4.0.

По словам политолога, представители ФСБ проанализировали 22 случаев атак на военкоматы и объяснили, по какой схеме дейсвтует в России СБУ, заставляя российских граждан уничтожать военные коммисариаты.

Через соцсети или мобильную связь у людей мошенническим способом выманивают деньги. Затем заставляют человека поджечь военкомат. Жертвами аферистов чаще всего становятся пенсионеры, неопытная молодежь или "умственно неразвитые люди с радикальным взглядами".

"В общем типичный поджигатель военкомата — умственно отсталый, которого уже один раз обманули на деньги и второй раз обманули на поджог", — написал Марков в своём Telegram-канале.

Поджигателям обещают заплатить за поджог от 10 до 20 тысяч рублей, однако обещания свои не выполняют.

Марков назвал эти действия СБУ "изощрёнными техниками психологического манипулирования" и новым типом терроризма.

Ранее сообщалось, что мигрант пытался поджечь военкомат в Петербурге.

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