Жителей Татарстана ждет дополнительный выходной

Жителям Татарстана напомнили о предстоящем дополнительном выходном дне на следующей неделе, сообщает inkazan.ru.
Множество работников предприятий и организаций обратились в Министерство труда, занятости и социальной защиты, чтобы уточнить детали данного мероприятия.
Не стоит забывать, что 30 августа отмечается как День Республики и согласно законодательству региона считается нерабочим днем.
С целью подготовки к этому празднику продолжительность рабочего дня или смены будет уменьшена на один час. Таким образом, 29 августа начальство предприятий планирует отпустить жителей Татарстана пораньше.
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