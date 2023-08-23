Жителей Татарстана ждет дополнительный выходной

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Жителям Татарстана напомнили о предстоящем дополнительном выходном дне на следующей неделе, сообщает inkazan.ru.

Фото: by danielmoyle is licensed under CC BY 2.0.

Множество работников предприятий и организаций обратились в Министерство труда, занятости и социальной защиты, чтобы уточнить детали данного мероприятия.

Не стоит забывать, что 30 августа отмечается как День Республики и согласно законодательству региона считается нерабочим днем.

С целью подготовки к этому празднику продолжительность рабочего дня или смены будет уменьшена на один час. Таким образом, 29 августа начальство предприятий планирует отпустить жителей Татарстана пораньше.

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