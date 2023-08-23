ООН: Уровень насилия между палестинцами и израильтянами достиг критической точки

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Тор Веннесланд, специальный представитель ООН по Среднему Востоку, заявил, что количество смертей из-за насилия в этом году является самым высоким с момента 2005 года в конфликте между Израилем и Палестиной.

"Уровень насилия достиг критической точки, с более чем 200 палестинцами и почти 30 израильтянами, погибшими в оккупированной Западной Банке и Израиле в этом году. Это превосходит общее число жертв прошлого года и является наивысшим числом смертей с 2005 года" — сообщил специальный представитель Организации Объединенных Наций для Среднего Востока.

Тор Веннесланд, специальный координатор ООН по процессу мира на Ближнем Востоке, обратился к Совету Безопасности ООН, указав, что нарастающее насилие питается усиливающимся отчаянием среди палестинцев по поводу их будущего и недостатком прогресса в достижении независимого государства.

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