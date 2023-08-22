Журналистку Ксению Собчак обвинили в связях с иноагентом Алексеем Венедиктовым* и "работе на Кремль", после того, как оба они почти одновременно сообщили в своих соцсетях о снятии с должности генерала армии Сергея Суровикина.
Эксперты одного из Telegram-каналов обратили внимание на то, что Собчак и Венедиктов* синхронно опровергали совещание по Интернету в Кремле и анонсировали скорое появление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова после его "отпускного исчезновения". Это навело аналитиков на мысль, что Собчак и иноагент, вероятно, "работают в паре".
На это журналистка ответила в своём Telegram, что у неё есть целая редакция, которая способна написать Пескову за комментарием. А источник по Суровикину она нашла в Сети.
* включен Минюстом России 22 апреля 2022 года в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
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