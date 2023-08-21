Школьники по всей России на уроках будут изучать беспилотники

2:36 Your browser does not support the audio element. Общество

Ученики 10-11 классов в рамках занятий по начальной военной подготовке (НВП) будут осваивать базовые принципы управления и использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), следуя программе курса, опубликованной на сайте Министерства просвещения. Модуль №3 "Основы технической подготовки и связи" предусматривает ознакомление с методами военного применения БПЛА и проведения разведывательных операций с их использованием. Также предполагается, что ученики будут знакомы с алгоритмами противодействия БПЛА противника и смогут проводить практические маневры с управлением БПЛА, пишет ТАСС.

Фото: "Drone 2" by Michael Khor is licensed under CC BY 2.0.

Уточняется, что по окончании курса ученики должны будут понимать особенности применения БПЛА на поле боя. В декабре 2022 года Минпросвещения России утвердило федеральные образовательные программы для школ страны. Отмечается, что школы имеют возможность внедрить модуль начальной военной подготовки в рамках учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" с согласия родителей. Модуль "Элементы начальной военной подготовки" также включен в учебники по этому предмету для учеников 10-11 классов.

Ранее представитель Министерства обороны России, подполковник Михаил Бородин, отмечал, что совместно с Минпросвещением был разработан курс начальной военной подготовки, в рамках которого ученики старших классов получат обучение на уровне мотострелковых войск, научатся элементам тактической медицины и управлению беспилотными летательными аппаратами.

Согласно его словам, для старшеклассников была разработана программа курса внеурочной деятельности по начальной военной подготовке, которая дополняет и расширяет знания, получаемые в рамках основных школьных уроков. Программа акцентирует внимание на практических занятиях и активном использовании военно-тактических и военно-спортивных игр. Учебный план создан с учетом опыта специальных военных операций и включает девять учебных модулей: тактическая подготовка, огневая подготовка, новый предмет "Основы технической подготовки и связи", который вводит обучение технике вооруженных сил и основам управления беспилотными летательными аппаратами, а также работе по связи.

Также предусмотрены инженерная подготовка, предмет "Радиационная, химическая и биологическая защита" и военно-медицинская подготовка.

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