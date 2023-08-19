Китай работает над открытием прямого рейса до Казани

Китай в настоящее время активно занимается вопросом о запуске непосредственных авиарейсов до Казани. Согласно информации, предоставленной консулом Чэнь Божуем, консулом-атташе Китайской Народной Республики в Казани, во время VI Глобального форума молодых дипломатов, страна рассматривает возможность организации таких перелетов.
"Мы очень хотим открыть авиарейс [из Приволжского федерального округа]. У нас шесть генеральных консульств в России и еще посольство, всего семь дипкорпусов. Но наш консульский округ, округ консульства Китая в Казани — это именно Приволжский федеральный округ (ПФО). Сейчас между Китаем и ПФО вообще нет прямого рейса, для нас это очень большая проблема. Мы хотим это решить как можно быстрее. Сейчас пандемия прошла, мы продвигаем вопрос, как возможно авиакомпаниям Китая и России побыстрее открыть авиарейсы", — подчеркнул Чэнь Божуй.
Чэнь Божуй также отметил:
"Ряд китайских авиакомпаний считает, что, возможно, пассажиров не будет много". "Но постепенно после пандемии туристов и студентов будет больше и больше", — добавил он.
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