Китай работает над открытием прямого рейса до Казани

1:14 Your browser does not support the audio element. Общество

Китай в настоящее время активно занимается вопросом о запуске непосредственных авиарейсов до Казани. Согласно информации, предоставленной консулом Чэнь Божуем, консулом-атташе Китайской Народной Республики в Казани, во время VI Глобального форума молодых дипломатов, страна рассматривает возможность организации таких перелетов.

Фото: Mr.XY, CC BY-SA 3.0

"Мы очень хотим открыть авиарейс [из Приволжского федерального округа]. У нас шесть генеральных консульств в России и еще посольство, всего семь дипкорпусов. Но наш консульский округ, округ консульства Китая в Казани — это именно Приволжский федеральный округ (ПФО). Сейчас между Китаем и ПФО вообще нет прямого рейса, для нас это очень большая проблема. Мы хотим это решить как можно быстрее. Сейчас пандемия прошла, мы продвигаем вопрос, как возможно авиакомпаниям Китая и России побыстрее открыть авиарейсы", — подчеркнул Чэнь Божуй.

Чэнь Божуй также отметил:

"Ряд китайских авиакомпаний считает, что, возможно, пассажиров не будет много". "Но постепенно после пандемии туристов и студентов будет больше и больше", — добавил он.

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