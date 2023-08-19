Комбат "Востока" Александр Ходаковский назвал "сюром" освящение памятника Иосифу Сталину.
Военачальник объяснил, что трезво оценивает прошлое нашей страны, поэтому у него "наступает сильное ощущение сюра" от просмотра ролика, на котором при открытии памятника вождю народов произносились речи о нравственности и морали Сталина.
Бывший командир донецкой "Альфы" отметил, что своё представление о сталинской эпохе он черпал из архивов.
Он отмтеил, что "опрятный мужик", который воздавал хвалу Сталину, не держал в руках тех документов, которые держал он. Ходаковский предположил, что своё восторженное отношение к личности вождя любители Сталина формировали из газетных вырезок.
Полковник призвал поменьше плодить кумиров.
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