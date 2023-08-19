Ходаковский заявил, что восторженное отношение к Сталину люди формируют из газетных вырезок

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Комбат "Востока" Александр Ходаковский назвал "сюром" освящение памятника Иосифу Сталину.

Фото: commons. wikimedia.org

Военачальник объяснил, что трезво оценивает прошлое нашей страны, поэтому у него "наступает сильное ощущение сюра" от просмотра ролика, на котором при открытии памятника вождю народов произносились речи о нравственности и морали Сталина.

Бывший командир донецкой "Альфы" отметил, что своё представление о сталинской эпохе он черпал из архивов.

Он отмтеил, что "опрятный мужик", который воздавал хвалу Сталину, не держал в руках тех документов, которые держал он. Ходаковский предположил, что своё восторженное отношение к личности вождя любители Сталина формировали из газетных вырезок.

Полковник призвал поменьше плодить кумиров.

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5 августа 2023 года в Великих Луках установлен памятник И.Сталину.