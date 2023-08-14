Актёр Станислав Садальский объяснил причины падения рубля.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" рассказал о законе экономики, в котором, по его словам, нет ничего нового.
"Денежная масса, необеспеченная товаром вызывает инфляцию", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Садальский отметил, что рубль будет слабеть по мере продолжения данной тенденции.
Он предложил необычный способ борьбы с инфляцией.
"В этой ситуации, со стороны государства, я бы вместо денежного довольствия просто вручал бы жилищные сертификаты. Хотя бы в размере 50% от контракта", — высказал своё мнение актёр.
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