Садальский высказался о курсе рубля

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Актёр Станислав Садальский объяснил причины падения рубля.

Фото: Фото из социальной сети ВК Станислава Садальского

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" рассказал о законе экономики, в котором, по его словам, нет ничего нового.

"Денежная масса, необеспеченная товаром вызывает инфляцию", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Садальский отметил, что рубль будет слабеть по мере продолжения данной тенденции.

Он предложил необычный способ борьбы с инфляцией.

"В этой ситуации, со стороны государства, я бы вместо денежного довольствия просто вручал бы жилищные сертификаты. Хотя бы в размере 50% от контракта", — высказал своё мнение актёр.

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