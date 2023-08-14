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Садальский высказался о курсе рубля

0:44
Общество

Актёр Станислав Садальский объяснил причины падения рубля.

Садальский высказался о курсе рубля
Фото: Фото из социальной сети ВК Станислава Садальского

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" рассказал о законе экономики, в котором, по его словам, нет ничего нового.

"Денежная масса, необеспеченная товаром вызывает инфляцию", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Садальский отметил, что рубль будет слабеть по мере продолжения данной тенденции.

Он предложил необычный способ борьбы с инфляцией.

"В этой ситуации, со стороны государства, я бы вместо денежного довольствия просто вручал бы жилищные сертификаты. Хотя бы в размере 50% от контракта", — высказал своё мнение актёр.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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