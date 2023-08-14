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Петр Ермилин

Доллар перевалил за сотню. Почему это важно и к чему готовиться?

5:42
Экономика

В понедельник, 14 августа, торги долларом открылись на отметке около 99,8 рублей. Рынку удалось удерживать этот показатель, ниже 100 рублей, до 09:00 по московскому времени, однако, как сообщает РБК, в начале десятого впервые с 23 марта 2022 года курсу доллару удалось снова пробить отметку в 100 рублей. Евро не отстает: в одиннадцатом часу валюта выросла до 110,36 рублей. Такая отметка в последний раз была также 23 марта 2022 года.

Доллар перевалил за сотню. Почему это важно и к чему готовиться?
Фото: https://gov-news.ru/wp-content/uploads/2019/06/1559579406_117_original.jpg

Официальная позиция

Ситуацию с рублем в авторской колонке для ТАСС прокомментировал помощник российского президента Максим Орешкин. По его словам, слабые позиции российской валюты затрудняют структурную перестройку экономика, и Москва заинтересована в нормализации курса, который, по мнению Орешкина, ожидается в самое ближайшее время.

"Текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней, в ближайшее время ожидается его нормализация. Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. В интересах российской экономики - сильный рубль", — сказал помощник президента.

Причины падения рубля

По словам Орешкина, ключевой причиной слабых позиций рубля и ускорения инфляционных процессов — это слишком мягкая денежно-кредитная политика, говорится в колонке политика для ТАСС. Тем не менее он отмечает, что Центробанк (ЦБ, Банк России) имеет все нужные для нормализации ситуации ресурсы воздействия.

"Основной источник ослабления рубля и ускорения инфляции - мягкая денежно-кредитная политика. Центральный банк обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы нормализовать ситуацию уже в ближайшее время и обеспечить снижение темпов кредитования до устойчивых уровней", — отметил он.

Говоря о структуре формирования денежной массы, Орешкин отметил, что основное значение для стимулирования спроса играет кредитование компаний и населения.

Как добавил Орешкин, если посмотреть на структуру формирования денежной массы, то ключевую роль в разгоне спроса, по его словам, сыграло кредитование компаний и населения. В сообщении агентства со ссылкой на помощника президента отмечается, что "эти цифры значительно превышают объем дефицита бюджета бюджетной системы, который с начала года составил всего 1,5 трлн рублей". В остальном, по словам спикера ТАСС, с начала года бюджетный сектор абсорбировал денежные средства из экономики, обеспечил отрицательное влияние на денежную массу (-0,9 трлн рублей по состоянию на 1 августа 2023 года). 

Прогнозы

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер в комментарии для "Банки.ру" предрек дальнейший рост доллара до показателя в 106 рублей. В беседе с изданием эксперт также назвал способы нейтрализации возникшей паники.

"В настоящее время российская валюта падает по инерции предыдущих дней. На прошлой неделе рубль имел шанс на разворот из области 97+ за доллар, но отмены покупки валюты ЦБ по бюджетному правилу в ситуации падения экспорта и роста импорта явно не хватило.

Трендовое сопротивление прорвано и следующим уровнем технически значится область 106. У регулятора, судя по опыту 2022 года, есть инструменты купирования паники: нормативы возврата экспортной выручки; барьеры на отток капитала; ключевая ставка. Поэтому ждем реакции властей", — цитирует издание аналитика.

Тем не менее Зельцер подчеркнул, что, по его мнению, прогнозы по рублю до конца года значительно не меняются

"А волатильность курса — это эффект от критической нехватки предложения валюты на рынке», — объяснил Зельцер и добавил, что текущие котировки «явно аномальные». Тем, кто собирается продавать валюту, аналитик напомнил, что риск жесткой фиксации иностранных валют по-прежнему выглядит приоритетным", — заключил он.

"Россиянам наплевать на курс рубля"

Мнение о безразличии российского населения к ситуации на валютном рынке в беседе с Ura.ru высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Я за соотношением рубль-доллар слежу, исходя из своей работы. С точки зрения большинства населения наплевать на это соотношение. Ситуация находится под контролем государства», — сказал председатель думского комитета.

Он также заметил, что, по его мнению, "страна живет нормальной жизнью".

"Такого состояния позитивного развития я не наблюдал в современной России после Советского Союза никогда. В этом смысле страна находится в позитивном тренде своего развития. Я имею в виду не с точки зрения темпов роста, они еще маловаты, потому что мы опирались на нефть, газ, энергоносители в развитии экономики. А сейчас машиностроение, приборостроение, электротехника развивается", — заключил парламентарий.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы доллар михаил зельцер максим орешкин анатолий аксаков
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