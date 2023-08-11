Министр культуры Италии и Илон Маск обсудили совместную благотворительную акцию

0:56 Your browser does not support the audio element. Общество

Министр культуры Италии Джузеппе Санджулиано и предприниматель Илон Маск приступили к обсуждению благотворительного проекта.

Фото: РБК

Об этом сотрудничестве стало известно после того, как итальянское министерство сообщило о намерениях Маска организовать поединок с Марком Цукербергом, на фоне "древнеримских" мотивов.

"Мы обсуждаем, как организовать грандиозную благотворительную акцию с историческим подтекстом и с уважением к достопримечательностям. Она (акция) будет проходить не в Риме", — сказал Санджулиано, слова которого приводит пресс-служба министерства.

По сообщениям авторитетного итальянского издания Corriere della Sera, источники намекают на возможность проведения этого мероприятия в Помпеях.

Важно отметить, что вырученные с благотворительной акции средства будут переданы на нужды двум итальянским педиатрическим больницам.

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