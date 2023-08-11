Маск выбрал место боя с Цукербергом в "античном Риме"

1:31 Your browser does not support the audio element. Общество

Американский миллиардер, создатель компаний Tesla и SpaceX, Илон Маск, официально объявил о соглашении с итальянскими властями относительно места проведения своей долгожданной схватки с главой Meta* - Марком Цукербергом.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Илона Маска

"Я беседовал с премьер-министром Италии и министерством культуры. Они одобрили великолепное место для этого поединка", — поделился Маск на своей странице в социальной сети X (ранее известной как Twitter).

Трансляция битвы будет доступна в социальных сетях на фоне "античного Рима", подчеркнул предприниматель, однако детали остаются под покровом тайны.

52-летний Маск вызвал 39-летнего Цукерберга на поединок в "клетке" 21 июня, вслед за новостями о том, что Meta* разрабатывает собственный аналог Twitter — платформу Threads. Вызов был принят Цукербергом. Пока не определена конечная дата поединка, хотя Цукерберг предложил назначить его на 26 августа. СМИ обсуждают возможность проведения боя в римском Колизее.

Сам Илон Маск не является профессиональным спортсменом. Он старше и тяжелее своего соперника примерно на 31 кг и не планирует сбрасывать вес. Марк Цукерберг, в свою очередь, находится в отличной физической форме для схватки, по информации издания NYT. Миллиардер придерживается строгого режима тренировок.

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