Суд постановил взыскать с экс-мэра Нижнего Новгорода и его партнёров 1,5 млрд рублей

1:25 Your browser does not support the audio element. Общество

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода полностью удовлетворил иск заместителя Генерального прокурора РФ о взыскании 1,5 млрд. руб. с бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина и его подельников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

"Решение принято. Суд полностью удовлетворил требования Генпрокуратуры", — заявил источник агентства.

Согласно материалам суда, иск был направлен на взыскание 1,5 млрд. рублей. Истцом по делу выступал заместитель Генерального прокурора РФ. В качестве ответчиков выступали Олег Сорокин, ООО "Специализированный застройщик "Инградстрой", ООО "Специализированный застройщик "Старт-Строй", ООО "Управляющая компания "Столица Нижний", а также Максим Акатов, Павел Акатов, Олег Головко и Элада Нагорная.

По данным же издания "Коммерсантъ", сумма иска была рассчитана, исходя из пятилетней прибыли застройщика "Инградстрой", возводящего крупнейший в городе жилой комплекс "Новая Кузнечиха". Генпрокуратура считает, что земельные участки в микрорайоне Кузнечиха были приобретены компанией при содействии Олега Сорокина, занимавшего пост мэра Нижнего Новгорода с 2010 по 2015 годы.

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Решение суда по делу экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина