Аудитория ВКонтакте выросла до 87,6 миллионов человек за месяц

1:29 Your browser does not support the audio element. Общество

Социальная сеть "ВКонтакте" установила новый рекорд в месячной аудитории и стала лидером среди российских социальных платформ. Об этом сообщает Lenta.ru.

Фото: cloudfront-us-east-2.images.arcpublishing. com/reuters/IBQFJONBV5IXZFORHGKJC52J24.jpg

Согласно данным Cross Web Mediascope, в июле "ВКонтакте" достигла впечатляющей месячной аудитории в 87,6 миллиона пользователей. Аналитики также подсчитали, что это увеличение на 4,1 миллиона пользователей по сравнению с прошлым годом.

"ВКонтакте" продолжает оставаться наиболее популярной социальной сетью в России, пользуясь доверием 85 процентов аудитории Рунета. Среди наиболее популярных сервисов на платформе можно назвать "VK Клипы" (с миллиардом ежедневных просмотров), ленту новостей и рекомендаций (с приростом активности пользователей на 37 процентов за год), мессенджер и VK Mini Apps.

Ранее "ВКонтакте" представила обновление фоторедактора, раздела фотографий и редактора постов. Пользователи получили доступ к новым инструментам для создания фотографий и публикаций. В частности, в фоторедакторе теперь доступны больше фильтров, пропорции для обрезки кадра, а также возможность перемещать область кадрирования и вращать ее на любой угол. Дизайн фоторедактора также был обновлен, чтобы авторам было удобнее выбирать необходимые инструменты.

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