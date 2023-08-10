Суд рассмотрит дело о заказных убийствах "Тверских волков", застреливших Михаила Круга

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В Московском районном суде Твери готовится к рассмотрению уголовное дело в отношении членов банды "Тверские волки", в том числе причастных к смерти известного певца Михаила Круга.

Фото: nk-tv.com

Участников ОПГ обвиняют в заказных убийствах, их организации и подстрекательству к преступлению.

"Дело поступило в суд, но пока ещё не распределено судье", — цитирует пресс-службу суда агентство ТАСС.

Именно участник "Тверских волков" Дмитрий Веселов застрелил исполнителя Михаила Круга, когда тот неожиданно вернулся домой во время ограбления. Позже с убийцей расправился другой член банды Александр Осипов, который был другом певца и являлся поклонником его творчества.

Накануне стало известно, что "казанский стрелок", расстрелявший несколько учеников в городской школе, отправится на пожизненное заключение в колонию "Чёрный дельфин".

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