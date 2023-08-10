Минимальный набор школьника обойдётся в 10 тысяч рублей: начали копить

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

Собрать ребёнка в школу в этом году россиянам обойдётся в среднем около 10 тысяч рублей. Согласно информации, 40 процентов родителей начинают откладывать деньги заранее.

Фото: Укринформ

Так, согласно информации ресурса "Чек Индекс", речь идёт о минимальном наборе в школу.

"Речь о минимальном наборе, в который входят пенал, дневник, набор карандашей и ручек, тетради, школьная форма и туфли. Если добавить к этому списку рюкзак, кроссовки и более широкий набор канцтоваров, траты могут достигать 22 тыс", — передают "Известия".

По данным издания, стоимость набора школьника местами подорожала на 27 процентов. Канцелярия обойдётся в среднем на 1300 рублей дороже, чем в сезон 2022 года, школьная форма почти в 3000 рублей.

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