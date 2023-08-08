Представитель сети индийских отелей раскрыл, какие делегации и в каком составе будут на саммите G20

1:46 Your browser does not support the audio element. Общество

На саммит G20 в Нью-Дели, запланированный на 9-10 сентября, приедут несколько видных иностранных делегаций. Делегация Соединенных Штатов будет состоять примерно из 600 человек, в то время как Саудовская Аравия также привезет 600 человек. Представительство Китая будет состоять примерно из 400 делегатов, а делегация Японии — из 300 человек. Этой информацией поделился представитель пятизвездочного отеля в Индии, где будут размещены иностранные гости.

Фото: https://www.farodiroma.it/

Пресс-секретарь упомянул, что в число этих делегаций входят не только официальные лица, но и сотрудники службы безопасности, помощники и другой вспомогательный персонал. Примечательно, что делегация США привезет в Нью-Дели свои вертолёты и кинологические подразделения.

По словам пресс-секретаря, все свободные номера в сети отелей Нью-Дели уже забронированы на время проведения саммита. Однако представитель индийской гостиничной сети не смог подтвердить численность российской делегации.

Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Предстоящий саммит планируется провести в очном формате, и в нем примут участие лидеры стран G20, а также главы еще девяти государств. К этим странам относятся Бангладеш, Египет, Маврикий, Нидерланды, Нигерия, Оман, Сингапур, Испания и ОАЭ.

Что касается российской делегации, пока неясно, кто её возглавит. В предыдущие годы Россию на G20 представляли министр иностранных дел Сергей Лавров и президент Владимир Путин.

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