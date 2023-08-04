Управление ООН по правам человека официально объявило о закрытии представительства в Уганде

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Отделение Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в Кампале будет закрыто, поскольку правительство Уганды решило не продлевать соглашение о дальнейшем присутствии УВКПЧ в стране. Об этом решении сообщила пресс-служба УВКПЧ в Женеве.

Фото: Reuters

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил сожаление в связи с закрытием офиса УВКПЧ, который официально прекратит свою деятельность в субботу, 5 августа.

Закрытие произошло после 18 лет работы, в течение которых офис тесно сотрудничал с гражданским обществом, частными лицами и правительственными учреждениями в целях поощрения и защиты прав человека для всех жителей Уганды.

Терк признал прогресс, достигнутый в стране за последние годы, но также подчеркнул нерешённые проблемы на пути к всеобщей и полной реализации прав человека.

В феврале Министерство иностранных дел Уганды проинформировало отделение УВКПЧ о том, что соглашение о его пребывании в стране продлено не будет. Министерство обосновывало это тем, что Уганда способна самостоятельно контролировать ситуацию с правами человека.

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