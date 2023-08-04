Киностудия в Чехии уволила 1700 сотрудников из-за забастовки в Голливуде

1:15 Your browser does not support the audio element. Общество

Известная чешская киностудия Prague Studios, на которой снимаются американские фильмы и телепередачи, вынуждена уволить 1700 сотрудников из-за забастовки Гильдии киноактеров и Американской федерации артистов телевидения и радио (SAG-AFTRA). Об этом с огорчением сообщил директор и совладелец компании Томаш Крейчи.

Фото: pxhere. com

История компании

Компания Prague Studios, основанная в Праге в 2000 году, специализируется на предоставлении кинопавильонов международным клиентам и предлагает самые современные возможности в столице Чешской Республики. По словам Крейчи, студия принимала активное участие в съемках продолжения американского научно-фантастического телесериала "Foundation", в которых только талантливых декораторов было задействовано более 700 человек.

Аналогичные случаи

Далее Крейчи сообщил, что ряд других чешских кинокомпаний, занятых в производстве американских фильмов, также приостановили свою деятельность в связи с забастовкой в Голливуде. Производственная деятельность продолжается только для студий, сотрудничающих с европейскими продюсерами и использующих актеров, входящих в европейские профсоюзы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

КРАХ ГОЛЛИВУДА - КРИЗИС И ЗАБАСТОВКИ | Что пошло не так?