В Минсельхозе заявили о нехватке спецтехники в России

1:23 Your browser does not support the audio element. Общество

Нехватка отечественной специализированной сельскохозяйственной техники, в том числе картофелеуборочных комбайнов, стала актуальной проблемой для российского сельского хозяйства. Об этом рассказал Роман Некрасов, директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ, в ходе пленарного заседания на форуме "День поля" в Новосибирской области, сообщает ТАСС.

Фото: pixabay.com

Проблема с комбайнами

По словам Некрасова, наиболее сложная ситуация сложилась с уборочными комбайнами, и он поставил задачу перед отечественными машиностроительными предприятиями наладить их производство.

Кроме того, Некрасов отметил, что существует проблема с опрыскивателями для сельскохозяйственных угодий из-за их ограниченного количества и недостаточного качества.

Потребность в специализированной технике

"Нам нужна специализированная техника для занятия льноводством. На все эти вещи нам нужно обращать внимание", — подчеркнул он.

В июле генеральный директор ОАО "Росагролизинг" Павел Косов сообщил, что более 90% всей техники, закупаемой компанией, поставляется российскими и белорусскими производителями. Это значительно больше, чем прежняя зависимость от импорта, которая составляла 50%.

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