Садальский предложил продать часы Пескова, чтобы поддержать курс рубля

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Станислав Садальский заявил, что Россия уступает в темпах падения национальной валюты только Зимбабве.

Фото: parmanews.ru

Звезду фильма "Место встречи изменить нельзя" расстроило то, что рубль "летит".

Актёра удручил тот факт, что курс доллара поднялся выше 94 рублей.

"А зачем вам баксы и евро? Рубль — вот, что вам надо. Мы же в России", — с иронием прокомментировал ситуацию актёр.

Садальский отметил, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что всё идёт по плану.

"Продать часы Пескова и поддержать курс рубля! Как вам такая идея?" — поделился своим предложением заслуженный артист РСФСР.

Ранее Станислав Садальский прокомментировал помощь России странам Африки.

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