Станислав Садальский заявил, что Россия уступает в темпах падения национальной валюты только Зимбабве.
Звезду фильма "Место встречи изменить нельзя" расстроило то, что рубль "летит".
Актёра удручил тот факт, что курс доллара поднялся выше 94 рублей.
"А зачем вам баксы и евро? Рубль — вот, что вам надо. Мы же в России", — с иронием прокомментировал ситуацию актёр.
Садальский отметил, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что всё идёт по плану.
"Продать часы Пескова и поддержать курс рубля! Как вам такая идея?" — поделился своим предложением заслуженный артист РСФСР.
Ранее Станислав Садальский прокомментировал помощь России странам Африки.
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