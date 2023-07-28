Станислав Садальский прокомментировал решение Владимира Путина простить странам Африки долги.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" высказался о намерении президента России списать долги африканским государствам в размере 20 млрд долларов.
Актёр назвал Владимира Путина щедрой душой.
"Эх, нашим бы старикам немного добавить к пенсии", — высказал своё мнение заслуженный артист РСФСР.
Садальский предположил, что "эффективные менеджеры" РФ смогут поднять африканский континент, если туда переедут.
Ранее Станислав Садальский назвал экс-главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина "соучастником преступления" и потребовал его арестовать.
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