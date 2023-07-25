Садальский назвал Рогозина "соучастником преступления" и потребовал его арестовать

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Станислав Садальский рассказал о "преступлении" Дмитрия Рогозина, за которое, по мнению артиста, следует арестовать бывшего главу Роскосмоса.

Фото: ya.ru

Звезду фильма "Место встречи изменить нельзя" возмутило то, что Рогозин лишь спустя пять лет рассказал, что российский космический корабль "Союз МС-09" сверлили астронавты NASA.

"Алё, СК России! Человек, который скрыл преступление, является по закону соучастником. Требую арестовать Рогозина!" — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Ранее Дмитрий Рогозин призвал заблокировать GPS на всей территории России.

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