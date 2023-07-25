Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд
В Нигерии 20 человек погибли при взрыве потерпевшего аварию бензовоза
В Минздраве сообщили о продолжении закупок препаратов для пациентов с ВИЧ на 2023 год
ЛДПР намерена настаивать на полном запрете частной коллекторской деятельности
Патрушев: Запад не хочет принимать многополярную систему мира
Движение транспорта на Крымском мосту временно перекрыто
В Минобрнауки решили не продлевать приём в вузы
Марков рассказал, какие надежды Россия возлагает на визит Шойгу в КНДР
Суд обязал сеть "Ебидоеби" сменить название

Садальский назвал Рогозина "соучастником преступления" и потребовал его арестовать

0:44
Общество

Станислав Садальский рассказал о "преступлении" Дмитрия Рогозина, за которое, по мнению артиста, следует арестовать бывшего главу Роскосмоса.

Садальский назвал Рогозина "соучастником преступления" и потребовал его арестовать
Фото: ya.ru

Звезду фильма "Место встречи изменить нельзя" возмутило то, что Рогозин лишь спустя пять лет рассказал, что российский космический корабль "Союз МС-09" сверлили астронавты NASA.

"Алё, СК России! Человек, который скрыл преступление, является по закону соучастником. Требую арестовать Рогозина!" — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Ранее Дмитрий Рогозин призвал заблокировать GPS на всей территории России.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

«Союз МС-09»: старт лета
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Зачем Шойгу отправляется в КНДР, объяснил Марков

Политолог Сергей Марков объяснил, для чего министр обороны РФ Сергей Шойгу встретится с властями КНДР.

Марков рассказал о цели визита Шойгу в КНДР
Актёр Валентин Смирнитский поделился воспоминаниями о Западной Украине времён СССР
"Шутки про "москаля" звучали даже во времена СССР": Смирнитский поделился воспоминаниями о Западной Украине
О стоимости пляжного отдыха в Грузии рассказали эксперты Ассоциации туроператоров России
"Был ревнив поначалу": Вайкуле обескуражила заявлением об Игоре Крутом
Когда Запад прекратит снабжать Украину оружием? Объясняют эксперты Петр Ермилин США не учли обеспокоенности КНДР: Ким Чен Ын нашёл выход Любовь Степушова The Drive: военспецы США оценили "мясные штурмы" ВСУ против русских Олег Володин
Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля
"Затишье перед бурей": Рогов описал обстановку на Запорожском участке
"Я всех пригласил": названы неизвестные факты о Высоцком
"Я всех пригласил": названы неизвестные факты о Высоцком
Последние материалы
Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд
В Нигерии 20 человек погибли при взрыве потерпевшего аварию бензовоза
В Минздраве сообщили о продолжении закупок препаратов для пациентов с ВИЧ на 2023 год
ЛДПР намерена настаивать на полном запрете частной коллекторской деятельности
Патрушев: Запад не хочет принимать многополярную систему мира
Движение транспорта на Крымском мосту временно перекрыто
Садальский назвал Рогозина "соучастником преступления" и потребовал его арестовать
В Минобрнауки решили не продлевать приём в вузы
Марков рассказал, какие надежды Россия возлагает на визит Шойгу в КНДР
Суд обязал сеть "Ебидоеби" сменить название
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников