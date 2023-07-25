Станислав Садальский рассказал о "преступлении" Дмитрия Рогозина, за которое, по мнению артиста, следует арестовать бывшего главу Роскосмоса.
Звезду фильма "Место встречи изменить нельзя" возмутило то, что Рогозин лишь спустя пять лет рассказал, что российский космический корабль "Союз МС-09" сверлили астронавты NASA.
"Алё, СК России! Человек, который скрыл преступление, является по закону соучастником. Требую арестовать Рогозина!" — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Ранее Дмитрий Рогозин призвал заблокировать GPS на всей территории России.
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