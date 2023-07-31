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Половина россиян считают нереалистичными стандарты красоты куклы Барби

Общество

Платформа "Авито.Услуги" провела комплексное исследование среди своих пользователей с целью выяснить отношение россиян к стандартам красоты, пропагандируемым образом куклы Барби. Результаты исследования позволили получить интригующие сведения о том, как люди воспринимают эти стандарты. В этой статье мы углубимся в результаты исследования и рассмотрим влияние Барби на модный выбор россиян.

Половина россиян считают нереалистичными стандарты красоты куклы Барби
Фото: imdb .com

По данным опроса, проведенного компанией "Авито.Услуги", значительная часть респондентов, около 50%, выразила мнение, что стандарты красоты, изображаемые куклой Барби, нереальны и недостижимы. Такое мнение отражает сложившееся убеждение, что стремление к таким стандартам — бесполезное занятие.

Интересно, что 16% респондентов сохранили оптимизм, заявив, что можно приблизиться к стандартам красоты, заданным Барби. Несмотря на существующие проблемы, эти люди считают, что прогресс в достижении таких идеалов вполне достижим.

Значительные 34% участников затруднились дать однозначный ответ относительно своей позиции по поводу стандартов красоты Барби. Такая неоднозначность может свидетельствовать о сложности личных убеждений и влияния общества при определении понятия красоты.

Значительное число респондентов — 53% женщин и 46% мужчин — заявили, что любые стандарты красоты, в том числе и те, которые олицетворяет Барби, чрезмерно идеализированы и не достойны подражания. Такое неприятие свидетельствует о растущей тенденции к тому, что индивидуальность и разнообразие важнее соответствия жёстким нормам красоты.

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БАРБИ ПОПРАВИЛАСЬ и НОВЫЕ СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ BARBIE
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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