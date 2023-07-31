В Москве активно начали блокировать аккаунты нарушителей правил аренды самокатов

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество

С начала летнего сезона более 7 тысяч человек были навсегда заблокированы в системе проката самокатов в Москве за чрезмерное нарушение правил, сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Этим летом были внесены изменения в правила пользования электросамокатами и другими средствами передвижения с электродвигателями, за исключением автомобилей с электромоторами.

Помимо блокировки аккаунтов, нарушителям также грозят административные дела за нарушение новых правил. А если по их вине погиб прохожий или другой самокатчик, то это приведет у уголовному делу. Акты об административных правонарушениях были заведены на 15 тысяч человек в Москве только за этот "самокатный сезон".

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